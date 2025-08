Paduan Suara UNY Sabet 3 Penghargaan di Taiwan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Swara Wadhana dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengukir prestasi di pentas dunia.

PSM Swara Wadhana UNY membawa pulang tiga penghargaan di ajang Taipei International Choral Competition (TICC) 2025 yang dihelat di Taipei, Taiwan.

TICC 2025 diikuti oleh puluhan paduan suara dari berbagai negara.

Tiga penghargaan yang diraih PSM Swara Wadhana UNY, yaitu Winner of Ethnic/Traditional Music Category (C2), Runner Up of Musica Sacra Category (C1) dan Best Performance of an A Cappella Work.

Pelatih PSM Swara Wadhana Lukas Gunawan Arga Rakasiwi mengaku bangga dengan prestasi tersebut.

"Semua adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan doa dari seluruh anggota tim, serta dukungan yang luar biasa dari pihak universitas dan semua yang telah membantu kami," katanya.

Menurut Arga, juara pertama di kategori Etnik adalah sebuah kebanggaan tersendiri karena bisa memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke panggung internasional.

Kemudian, skor tinggi di kategori Musica Sacra dan penghargaan Best Performance A Cappella menegaskan bahwa penyanyi PSM Swara Wadhana UNY memiliki kualitas teknis dan musikalitas yang matang.