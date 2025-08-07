Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (7/8).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (penggantian LBS)

Lokasi Pekerjaan : Pr Selo Asri, Dn Pokoh Wedomartani, Dn Gandok, Pr Mitra Griya Asri, Dn Nompokrejo, Dn Kepuh, Dn Babadan Wedomartani, Dn Rejosari Wedomartani, Kebun Praktek UPN, Dn Jangkang Wedomartani, Pr Puri Domas Jangkang, Dn Dero, Dn Kregan, Dn Karangasem Wedomartani, PDAM Kregan, Dn Panjen, SD/SMP/SMA Budi Mulia,Dn Kenayan, Jl Tajem, ADI TV, Dn Sidorejo, Dn Sambiroto, Pr Griya Purwa Asri, Pr Asoka Citra, Pr UPN Veteran, SD N Sambiroto1, Dn Karanglo/Grenjeng, Dn Dayakan, Dn Jambusari, Pr Griya Gatra Sejahtera, Pr Citra Ringin Mas, Pr Agatama Residences,UGM Techno Park, Pr Purwo Elok, Pr Permata Purwo, Pr Griya Purwo Indah, Pr Griya Gatra Sejahtera, Pr Citra Amarta, Dn Bromonilan, BBPPKS Regional III Yogyakarta,Pr Pertamina, Dn Japlaksari, Pamella 7, BRI Unit Purwomartani, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Ngleri Playen, Dn. Mojosari Playen, Dn. Plembutan Playen, Ds. Grogol Paliyan, Ds. Pampang Paliyan, Dn. Tahunan Karangduwet, Dn. Pendem Karangduwet, Dn. Paliyan Kidul Paliyan & Dn. Paliyan Lor Paliyan

Baca Juga: 4 Orang Meninggal Tersengat Listrik di Bantul

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Ngalalangan, Dn. Bulusari, Dn. Dayakan, Dn.Rejosari, Dn.Baransari, Dn.Ngalangan, Dn.Bulusan, Dn.Jetis Baran, Dn.Bendolole, Dn.Plumbon, Dn.Rejodani, PT SGI Plumbon, Dn.Drono, Dn.Karang Asem, Dn.Tegal Asem, Pr.Green Hills (Bagian Utara) Dan Sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.