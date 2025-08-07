Lampu Penerangan di Fly Over Janti Banyak yang Rusak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat mengeluhkan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di jembatan layang Janti yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II DIY Dody Arifianto angkat bicara perihal keluhan tersebut.

Menurutnya, BPTD tengah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY.

Masalah tersebut paling lambat kelar pada awal September 2025.

"Terkait perbaikan, kami harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik aset dalam hal ini BBPJN Jateng-DIY melalui Satker PJN DIY,” katanya, Rabu (6/8).

Dody mengatakan aset di area fly over Janti merupakan milik Kementerian PUPR melalui BBPJN Jateng-DIY.

"Hasil temuan di lapangan memang banyak komponen yang sudah rusak dan lampu yang mati," kata Dody.

Ia berharap permasalahan ini dalam waktu dekat dapst segera ditangani. (mcr25/jpnn)