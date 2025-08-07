JPNN.com JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Bupati Bantul: Kami tidak Punya Alasan Melarang Bendera One Piece

Bupati Bantul: Kami tidak Punya Alasan Melarang Bendera One Piece

Kamis, 07 Agustus 2025 – 17:30 WIB
Bupati Bantul: Kami tidak Punya Alasan Melarang Bendera One Piece - JPNN.com Jogja
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan Pemerintah Kabupaten Bantul tidak punya alasan yang kuat untuk melarang masyarakat mengibarkan bendera Jolly Roger yang diadopsi dari manga dan anime One Piece

Namun, Halim mengingatkan agar bendera bergambar tengkorak bertopi jerami itu tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. 

"Saya memahaminya cuma bendera mainan saja yang terinspirasi dari film kartun. Sampai hari ini belum ada informasi bahwa bendera itu simbol dari komunitas berbahaya," katanya pada Rabu (6/8).

Baca Juga:

Bupati kelahiran Rembang, Jawa Tengah itu mengatakan tidak menyarankan masyarakat untuk mengibarkan bendera One Piece, tetapi juga tidak bisa melarang.

Namun, dia mengatakan bahwa sikap Pemkab Bantul bisa saja berubah jika muncul gejolak di masyarakat. 

"Kalau nanti ada indikasi berbahaya, ya, kami larang. Gitu aja," ujarnya.

Baca Juga:

Di beberapa daerah di Indonesia, pemerintah hingga aparat penegak hukum melarang pengibaran bendera One Piece menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. 

Selain bendera, mural berbau One Piece juga ikut menjadi sasaran penindakan aparat negara.

Bupati Bantul enggan melarang warganya memasang bendera anime One Piece, dengan catatan begini.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Bupati Bantul Abdul Halim Muslih bantul one piece bendera one piece pengibaran bendera one piece mural one piece

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU