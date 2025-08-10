Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 10 Agustus 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Salah satu film yang sedang ramai ditonton adalah “Sore: Istri dari Masa Depan”.

Fil tersebut merupakan film romantis fantasi yang dirilis pada 10 Juli 2025 dan disutradarai oleh Yandy Laurens.

Sore: Istri dari Masa Depan mengisahkan Jonathan, seorang fotografer yang hidupnya monoton dan mengabaikan kesehatannya saat menetap di Italia dan Kroasia.

Kehidupannya berubah drastis ketika tiba-tiba muncul Sore, seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya dari masa depan.

Sore datang dengan misi penting untuk mengubah takdir Jonathan agar ia dapat hidup lebih panjang dan sehat karena selama ini gaya hidupnya yang buruk berpotensi menimbulkan penyakit.

Pada hari ini ada beberapa film menarik yang bisa Anda saksikan di beberapa bioskop Jogja.