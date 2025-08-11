JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Warga Sleman Temukan Peluru Mortir Tertimbun di Halaman Rumah

Warga Sleman Temukan Peluru Mortir Tertimbun di Halaman Rumah

Senin, 11 Agustus 2025 – 13:38 WIB
Warga Sleman Temukan Peluru Mortir Tertimbun di Halaman Rumah - JPNN.com Jogja
Tim Jibom Brimob Gegana Polda DIY berjaga di lokasi penemuan mortir. Foto: Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah peluru mortir ditemukan di halaman rumah warga yang berada di Umbulmartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman pada Minggu (10/8).

Peluru mortir diperkirakan memiliki panjang kurang lebih satu meter dan diameter 20 centimeter.

Peluru mortir adalah proyektil atau amunisi yang ditembakkan menggunakan senjata artileri bernama mortir.

Baca Juga:

Peluru ini biasanya berbentuk silinder dan berisi bahan peledak yang akan meledak saat mengenai sasaran.

Mortir sendiri adalah senjata berupa tabung pendek yang menembakkan peluru dengan lintasan melengkung tinggi, digunakan untuk menyerang target yang berada di balik perlindungan seperti benteng, bukit, atau bangunan.

Peluru mortir dapat berfungsi untuk menghancurkan posisi musuh, membuat tabir asap, penerangan (iluminasi), atau menandai posisi dalam pertempuran.

Baca Juga:

Jenis peluru mortir paling umum adalah High Explosive (HE), yang menghasilkan ledakan kuat dan pecahan mematikan.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Salamun mengatakan benda tersebut ditemukan saat pemilik rumah sedang menggali tanah.

Sebuah peluru mortir berukuran cukup besar ditemukan di halaman rumah warga Sleman. Tim Gegana Polda DIY langsung diterjunkan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sleman peluru mortir mortir ngemplak peluru mortir di sleman warga Sleman polresta sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU