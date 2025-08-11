Warga Sleman Temukan Peluru Mortir Tertimbun di Halaman Rumah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah peluru mortir ditemukan di halaman rumah warga yang berada di Umbulmartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman pada Minggu (10/8).

Peluru mortir diperkirakan memiliki panjang kurang lebih satu meter dan diameter 20 centimeter.

Peluru mortir adalah proyektil atau amunisi yang ditembakkan menggunakan senjata artileri bernama mortir.

Peluru ini biasanya berbentuk silinder dan berisi bahan peledak yang akan meledak saat mengenai sasaran.

Mortir sendiri adalah senjata berupa tabung pendek yang menembakkan peluru dengan lintasan melengkung tinggi, digunakan untuk menyerang target yang berada di balik perlindungan seperti benteng, bukit, atau bangunan.

Peluru mortir dapat berfungsi untuk menghancurkan posisi musuh, membuat tabir asap, penerangan (iluminasi), atau menandai posisi dalam pertempuran.

Jenis peluru mortir paling umum adalah High Explosive (HE), yang menghasilkan ledakan kuat dan pecahan mematikan.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Salamun mengatakan benda tersebut ditemukan saat pemilik rumah sedang menggali tanah.