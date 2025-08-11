6.031 Mahasiswa Baru UPN Veteran Yogyakarta Ikuti PKKBN 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 6.031 mahasiswa baru UPN Veteran Yogyakarta mengikuti rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara (PKKBN) 2025 pada Senin (11/8).

PKKBN 2025 mengusung tema “Mewujudkan Generasi Unggul dengan Semangat Bela Negara dan Beretika melalui Kampus Berdampak untuk Menyongsong Indonesia Emas”.

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Mohamad Irhas Effendi mengatakan program PKKBN merupakan mandat UPN sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang meletakkan nilai-nilai bela negara sebagai landasan dalam pelaksanaan.

“Bela Negara bukan hanya tugas militer, tetapi panggilan seluruh warga negara untuk berkontribusi di bidangnya masing-masing, baik sebagai ilmuwan, profesional, wirausahawan, maupun pemimpin masyarakat,” kata rektor.

Dia berharap kesempatan kuliah dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa baru untuk mengerjakan hal-hal positif.

"Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Teruslah belajar karena dengan belajar kita tidak hanya membangun diri, tetapi juga membangun bangsa," ujarnya.

Adapun perincian mahasiswa baru UPN Yogyakarta meliputi, Mahasiswa Program Diploma Tiga sebanyak 79 orang, Program Sarjana 5.809 orang, Program Magister 121 orang, dan Program Doktor 4 orang.

UPN Vetera Yogyakarta juga mengalokasikan kuota sebesar 20 persen setara dengan 619 mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. (mcr25/jpnn)