Gunung Merapi dalam Sepekan: Status Masih Siaga, Volume Kubah Meningkat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gunung Merapi menunjukkan aktivitas vulkanik yang masih cukup tinggi pada periode 1 hingga 7 Agustus 2025.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso mengatakan bahwa status Gunung Merapi tetap berada pada tingkat “Siaga” dengan aktivitas erupsi efusif yang signifikan.

Menurut Agus Budi Santoso, dalam sepekan terakhir cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya cerah pada pagi dan malam hari, meski siang hingga sore hari kondisi berkabut.

Pengamatan visual merekam keluarnya asap berwarna putih dengan ketebalan bervariasi dari tipis hingga tebal dan tekanan lemah, tinggi asap berkisar antara 25 meter hingga 250 meter.

“Pada minggu ini, tercatat satu kali peristiwa awan panas guguran dengan arah luncur ke hulu Kali Krasak sejauh 800 meter. Aktivitas guguran lava juga tinggi dengan rincian 1 kali ke hulu Kali Boyong sejauh 1.800 meter, 31 kali ke hulu Kali Krasak, 14 kali ke hulu Kali Bebeng, dan 64 kali ke hulu Kali Sat/Putih dengan jarak luncur maksimum antara 1.800 hingga 2.000 meter,” kata Agus dalam keterangannya kepada jurnalis di Yogyakarta pada Senin (11/8).

Menurut dia, pengamatan dengan drone pada 7 Agustus 2025 menunjukkan foto udara dan foto termal yang mengungkapkan penambahan volume kubah lava di Kubah Barat Daya sebesar 90.500 m³ sehingga total volume meningkat menjadi 4.101.500 m³.

Sedangkan volume Kubah Tengah terpantau relatif stabil di 2.369.900 m³. Foto termal juga menunjukkan suhu Kubah Barat Daya meningkat menjadi 247,4 °C, meningkat 2,5 °C dari pengukuran sebelumnya, sementara suhu Kubah Tengah tetap sekitar 218,6 °C.

Dari sisi kegempaan, tercatat terjadi sekali gempa awan panas guguran (APG), sembilan kali gempa vulkanik dangkal (VTB), 730 kali gempa multiphase (MP), sekali gempa low frequency (LF), 626 kali gempa guguran (RF), dan delapan kali gempa tektonik (TT).