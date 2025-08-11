Tak Boleh Berdiri di JJLS, TPR Wisata Pantai Selatan Dipindah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mindah Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) wisata pantai selatan yang sebelumnya berada di jalur jalan lintas selatan (JJLS).

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, TPR tidak diperbolehkan berdiri melintang di jalan nasional sehingga harus dipindah ke jalan wisata.

“TPR existing di Parangtritis itu kan berada di jalan nasional, maka kami harus pindah agar tidak di jalan nasional. TPR hanya boleh berada di jalan kompleks wisata,” ujarnya di Bantul, Senin (11/8).

Menurut Halim, Pemkab Bantul punya dua opsi terkait TPR kawasan pantai selatan yaitu mengalihkan status JJLS dari jalan nasional menjadi jalan pariwisata atau memindahkan TPR ke jalan kompleks wisata.

Halim mengatakan opsi pertama sulit terealisasi karena harus ada izin dari pemerintah pusat sehingga mereka memilih untuk memindahkan lokasi TPR.

Dari rencana pembangunan sepuluh TPR wisata di sepanjang pantai selatan, tujuh lokasi sudah hampir selesai, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses pengajuan izin di Kementerian Pekerjaan Umum.

Bupati Halim mengatakan perubahan status jalan nasional menjadi jalan wisata sangat penting agar pengelolaan pemungutan retribusi menjadi lebih legal dan terhindar dari kebocoran pendapatan daerah.

Dengan pemindahan TPR ke kawasan wisata di selatan JJLS, warga dari Kabupaten Gunungkidul yang hendak menuju Kota Bantul atau Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo tidak perlu melewati TPR dan membayar retribusi karena mereka dapat menggunakan jalur Kelok 23 di JJLS yang lebih pendek.