Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (12/8).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan relokasi jaringan (pekerjaan Tol)
Lokasi Pekerjaan : BATURAN LOR, JAMBON, NGAWEN, TRINI, DONOKITRI, PR LAVENDER, PR DEHANGGO MANSION, PR VILLA TERAKOTA, JL KABUPATEN, PR ALAMANDA, KRONGGAHAN, JOGJA CITY MALL, UNIVERSITAS TEKNOLOGY YOGYAKARTA, RSA UGM dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Nangung, Bendungan, Bojong, Krembangan, Cerme, Cangkring, Sanggrahan, Dobangsan, Kauman, Ngestiharjo, Durungan, Sideman, Gunung Pring, Jurang Jero, Jl.Pahlawan dan sekitarnya.
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.
