Selasa, 12 Agustus 2025 – 08:03 WIB
3 SMP di Yogyakarta Masuk Daftar Sekolah Berprestasi Nasional - JPNN.com Jogja
Disdikpora Yogyakarta memberikan penghargaan kepada tiga sekolah menengah pertama negeri. Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tiga sekolah menengah pertama negeri di Kota Yogyakarta masuk dalam sepuluh besar SMP berprestasi nasional.

Prestasi ini diraih berdasarkan jumlah peserta didik berprestasi terbanyak secara nasional yang tercatat di Sistem Informasi Manajemen (SIM) Talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Adapun tiga SMP negeri yang masuk 10 besar sekolah berprestasi, yaitu kepada SMPN 5 Yogyakarta, SMPN 12 Yogyakarta dan SMPN 8 Yogyakarta.

Kepala Disdikpora Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengapresiasi prestasi yang diraih tiga sekolah menengah pertama di Kota Yogyakarta tersebut. 

"Ini sebetulnya memacu kami bersama bagaimana agar daerah dan sekolah-sekolah itu terus menunjukkan prestasinya. Harus kerja keras sebetulnya,” kata Budi.

Dia mendorong agar pihak sekolah terus memotivasi siswanya dalam mengukir prestasi di berbagai ajang akademik maupun nonakademik.

Di kesempatan itu pula, Diskdikpora Yogyakarta memberikan penghargaan kepada tiga SMP tersebut. 

Kepala SMPN 12 Yogyakarta Abdurrahman mengatakan sejak 2022 sekolahnya ditetapkan Pemkot Yogyakarta sebagai sekolah riset.

Patut berbangga, tiga SMP Negeri di Kota Yogyakarta meraih predikat sekolah berprestasi nasional.
