3 Tamu Hotel Terjebak di Lift, Damkar Turun Tangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tiga tamu hotel yang ada di kawasan Jl. Bausasran, Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, terjebat di lift pada Senin siang (11/8).

Peristiwa itu membuat petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta turun tangan untuk mengevakuasi korban.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB ketika lift yang mereka naiki tiba-tiba berhenti dan tidak berfungsi selama kurang lebih 20 menit.

Anggota Damkarmat Kota Yogyakarta Marendra Asmoro Seto mengatakan teknisi hotel tersebut sedang berlibur di luar kota sehingga teknisi pengganti yang kurang menguasai masalah teknis lift segera meminta bantuan Damkarmat.

Mendapat laporan tersebut, anggota Damkarmat Kota Yogyakarta turun langsung ke lokasi untuk menyelamatkan korban yang tergantung di lantai 3 hotel dengan tuas manual macet.

Untuk menyelamatkan korban, tim melakukan penurunan lift secara manual dari ruang operator di lantai 4 agar posisi lift sejajar dengan pintu.

"Proses evakuasi berjalan sekitar 15 menit sejak kami tiba di lokasi. Kami juga membuka sedikit celah pintu dengan linggis agar udara bisa masuk untuk mengurangi pengap di dalam kabin," kata Marendra.

Ketiga korban yang diketahui merupakan atlet bulu tangkis muda berusia sekitar 20 tahun itu dilaporkan dalam kondisi sehat dan mental yang kuat selama terjebak di dalam lift.