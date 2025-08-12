Ke Jogja Pakai Promo Merdeka, Penumpang Cukup Bayar 80 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI memberikan promo tiket untuk keberangkatan khusus tanggal 17 Agustus 2025.

Lewat Promo Merdeka, calon penumpang cukup membayar 80 persen dari harga tiket.

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket dari 12-17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kaimid dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan promo ini sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia KAI.

"Promo Merdeka berlaku untuk berbagai perjalanan kereta api komersial di pulau Jawa dan Sumatera, termasuk KA dari dan menuju wilayah Daop 6 Yogyakarta," katanya.

Feni berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo ini untuk berpergian di masa libur 17 Agustus dan cuti bersama.

"Semangat kemerdekaan adalah tentang perjuangan, KAI akan terus berjuang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para pelanggan," katanya.

Pihaknya juga akan terus memberikan inovasi dan pelayanan terbaik dengan semangat kemerdekaan. (mcr25/jpnn)