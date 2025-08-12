Laptop Lenovo Legion Terbaru yang Cocok untuk Gamer dan Kreator Konten, Cek Harganya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lenovo resmi meluncurkan rangkaian produk laptop terbaru dari ekosistem Lenovo Legion di Indonesia.

Dengan semangat "Reach Your Impossible", Lenovo berkomitmen memberdayakan para gamer dan kreator melalui teknologi pintar yang menghadirkan performa luar biasa baik dalam gaming maupun penggunaan sehari-hari.

Ekosistem Legion kini meliputi laptop Legion dan Legion Pro terbaru dengan prosesor Intel® Core™ Ultra HX gen-2, desktop Legion Tower, monitor gaming, serta aksesoris gaming canggih seperti Lenovo Legion Glasses 2.

Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra mengatakan bahwa selama delapan tahun mereka menghadirkan teknologi cerdas bagi para gamer Indonesia dengan menghadirkan perangkat canggih, teknologi pendingin mutakhir, serta layanan lengkap.

"Inovasi Utama Seri Lenovo Legion Pro

Laptop gaming terbaru Lenovo Legion Pro dirancang khusus untuk gamer kompetitif," kata Melton dalam keterangannya kepada JPNN.

Ditenagai prosesor Intel Core™ Ultra 9 275HX dengan arsitektur hibrida 24 core (8 performance, 16 efficiency) dan GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, seri ini mampu menjalankan game AAA dengan latensi rendah, rendering video, serta simulasi 3D secara efisien sambil menjaga efisiensi daya optimal.

Sistem pendingin Legion ColdFront terbaru dengan teknologi Vapor Chamber dan Hyper Chamber memungkinkan overclocking ekstrem dengan TDP hingga 250W, menjaga suhu komponen tetap dingin. Layar PureSight WQXGA OLED 16 inci hadir dengan refresh rate hingga 240Hz, kecerahan 500 nits, waktu respons < 0,5ms, dan sertifikasi VESA True Black 1000 untuk visual gaming yang tajam dan kontras tinggi.

Keyboard Legion TrueStrike menawarkan pencahayaan RGB per tombol yang bisa dikustomisasi, travel key 1,5 mm, dan tombol keycap tambahan yang dapat diganti, memberikan pengalaman taktis yang presisi bagi gamer profesional. Semua pengaturan dapat dikelola melalui aplikasi Legion Space yang dilengkapi alat AI cerdas.