Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (13/8).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Perluasan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Samirono condongcatur dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 10.30 - 13.30 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Jl. Sitimulyo-Segoroyoso, Dn Karangasem, Dn Karang Tengah, Klinik Kartika Husada, MTS N 7 Bantul, Gudang QHome Mart 88/20, PT. Agung Saputra Textile, CV. Coocon Asia, SPPBE PT. Alam Narrizqi Airmas, STIKes Madani, Klinik AT-Turots AL- Islamy, Dn Nglengis,Dn Somokaton, Dn Madugondo, Dn Gampingan Dn Karanggayam, Pr Monggang Sitimultyo, Pondok BinBaz, Dn Monggang, Dn Pager Gunung, Dn Kradenan, Dn Pagerjurang, Dn Nganyang, Dn Getikan, Dn Gadungan, PT DONG YOUNG TRUSS Dn Banyakan, PT ASA, Kawasan industri banyakan, Dn Lemah Abang, Dn Kaligatuk, Dn Ngablak, TPA Ngablak Sitimulyo dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi
Lokasi Pekerjaan : Kawasan Industri Sentolo, Taruban, Tuksono,Krebet, Asem Cilik dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Kalidengen, Kaligintung, Balong, Girigondo, Pasar Temon, Temon Kulon dan sekitarnya.
