Warga Jogja Gotong Royong Membersihkan Kawasan Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan warga gotong royong membersihkan kawasan Malioboro pada Selasa (12/8).

Kegiatan bertajuk Reresik Malioboro tersebut upaya dalam menjaga dan melestarikan kawasan cagar budaya yang terdaftar di UNESCO.

Ada berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam bersih-bersih kawasan pedestarian tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto mengatakan kegiatan digelar menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia.

“Malioboro adalah bagian dari Sumbu Filosofi yang merupakan milik semua masyarakat sehingga diharapkan kita ikut punya rasa memiliki dengan menjaga kebersihan," kata Nindyo.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan semangat yang ditunjukkan menandakan masyarakat Jogja memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.

“Malioboro ini adalah wajah Yogyakarta dan Yogyakarta itu mengedepankan gotong royong," ujarnya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Reresik Malioboro di antaranya warga setempat, TNI, Polri hingga ormas. (mcr25/jpnn)