Kata Dosen Animasi ISI Yogyakarta Soal Film Merah Putih All for One

Rabu, 13 Agustus 2025 – 11:35 WIB
Film animasi Merah Putih One For All. Foto: IG/merahputihoneforall

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Film animasi Merah Putih: One for All mendapatkan banyak kritikan tajam. 

Film yang dijadwalkan tayang di bioskop ini kualitas visualnya dinilai kurang memuaskan untuk sebuah karya animasi. 

Korprodi Animasi Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Nuria Indah Kurnia Dewi mengatakan untuk sebuah karya, film Merah Putih: All for One masih bisa dimaksimalkan lagi.

"Tentu bisa, semua masih punya ruang untuk dikembangkan," kata Nuria, Rabu (13/8).

Menurutnya, untuk menghasilkan karya berkualitas memerlukan banyak proses, salah satunya riset.

"Faktor riset sangat penting untuk membangun konsep film. Memang akan lebih baik jika ada waktu yang cukup untuk riset dan development-nya," ujarnya.

Dosen animasi ini menjelaskan bahwa tahap riset dan development melekat pada proses praproduksi.

Riset dilakukan agar unsur apa pun yang muncul di cerita, visual hingga teknis dapat relevan, konsisten, sesuai serta logis.

Film animasi Merah Putih All for One sedang viral, begini reaksi dosen animasi ISI Yogyakarta.
