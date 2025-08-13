Kata Dosen Animasi ISI Yogyakarta Soal Film Merah Putih One For All

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Film Merah Putih: One for All sedang jadi perbincangan publik karena kualitas visualnya yang tidak maksimal untuk sebuah karya animasi.

Korprodi Animasi Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Nuria Indah Kurnia Dewi mengatakan untuk sebuah karya, film Merah Putih: One For All masih bisa dimaksimalkan lagi.

"Tentu bisa, semua masih punya ruang untuk dikembangkan," kata Nuria pada Rabu (13/8).

Menurutnya, untuk menghasilkan karya animasi yang berkualitas memang memerlukan banyak proses, salah satunya riset.

"Faktor riset sangat penting untuk membangun konsep film. Memang akan lebih baik jika ada waktu yang cukup untuk riset dan development-nya," ujarnya.

Dosen animasi ini menjelaskan bahwa tahap riset dan development melekat pada proses praproduksi.

Riset dilakukan agar unsur apa pun yang muncul di cerita, visual hingga teknis dapat relevan, konsisten, sesuai serta logis.

Selain itu, kualitas sebuah film animasi dikatakannya juga bergantung pada budget.