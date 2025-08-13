JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini PT KAI Terima Serat Kekancingan dari Keraton Yogyakarta untuk Menggunakan SG

PT KAI Terima Serat Kekancingan dari Keraton Yogyakarta untuk Menggunakan SG

Rabu, 13 Agustus 2025 – 14:00 WIB
PT KAI Terima Serat Kekancingan dari Keraton Yogyakarta untuk Menggunakan SG - JPNN.com Jogja
Kantor PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keraton Yogyakarta menyerahkan Serat Kekancingan kepada PT Kereta Api Indonesia untuk menggunakan tanah Kasultanan.

Serat Kekancingan Keraton Yogyakarta adalah surat keputusan yang mengatur izin pemanfaatan hak atas tanah milik Kasultanan Yogyakarta kepada masyarakat atau institusi tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan dan bisa diperpanjang.

Serat Kekancingan ini memberikan legalitas dan izin resmi kepada warga atau pihak yang menggunakan tanah tersebut sehingga mereka bisa memanfaatkan lahan Kasultanan.

Baca Juga:

PT KAI menerima empat serat kekancingan untuk lokasi operasional stasiun di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghageng II Kawedanan Panitikisma Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat KRT Suryo Satrianto mengungkapkan tujuan dari serat kekancingan. 

“Tujuan diberikannya Serat Kekancingan ini untuk memberikan kepastian hukum, penertiban administrasi, dan menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan serta pemanfaatan Tanah Kasultanan," katanya. 

Baca Juga:

Selain itu, serat kekancingan juga sebagai bentuk izin pemanfaatan hak atas Tanah Kasultanan dalam jangka waktu tertentu.

Menurutnya, hal ini menjadi contoh penerapan tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah berbasis tanah Kasultanan.

PT KAI dan Keraton Yogyakarta menjalin kerja sama dalam pemanfaatan tanah Kasultanan. Keraton Yogyakarta sudah memberikan serta kekancingan.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PT KAI sultan Ground tanah Kasultanan serat kekancingan keraton yogyakarta keraton jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU