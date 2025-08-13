JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pakar Politik: Pilkada Melalui DPRD Menggerus Demokrasi

Pakar Politik: Pilkada Melalui DPRD Menggerus Demokrasi

Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:30 WIB
Pakar Politik: Pilkada Melalui DPRD Menggerus Demokrasi - JPNN.com Jogja
Ilusratrasi - Pemilihan kepada daerah (pilkada). Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah.

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Isu tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD kembali mencuat sehingga mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Alfath Bagus Panuntun mengatakan sistem Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sebenarnya bukan hal baru karena pernah diterapkan sebelum 2005 dan saat itu masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, pascareformasi dan amandemen UUD 1945, sistem ini digantikan dengan pemilihan langsung guna memperluas partisipasi rakyat dalam proses demokrasi.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Alfath menekankan bahwa persoalan utama bukan sekedar soal konstitusionalitas, melainkan dampak sistem tersebut terhadap partisipasi masyarakat.

“Ini soal pilihan politik, apakah kita ingin demokrasi yang lebih partisipatif atau menyerahkan keputusan pada elit politik semata,” ujarnya, Selasa (12/8).

Dari sisi biaya, Alfath mengakui bahwa Pilkada melalui DPRD memang lebih efisien dan praktis secara prosedur.

Baca Juga:

Namun, demokrasi bukan sekadar soal proses administratif atau penghematan anggaran, melainkan soal keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan kenegaraan.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi memang membutuhkan investasi besar dalam bentuk partisipasi politik, tetapi investasi "mahal" tersebut sepadan guna membangun sistem yang inklusif dan adil.

Pakar politik UGM mengkritik wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena bisa melemahkan nilai-nilai demokrasi.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   DPRD pilkada pilkada oleh dprd pakar UGM

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU