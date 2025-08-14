Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (14/8).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Serpeng Pacarejo, Dn. Pakel Hargosari, Dn. Mojosari Hargosari, Dn. Prigi Hargosari, Dn. Mentel Hargosari, Dn. Cabean Ngestirejo, Dn. Prigi Sidoharjo, Dn. Klepu Sidoharjo & Dn. Bintaos Sidoharjo
Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Kebonrejo, Palihan, Slindutan, Glaheng, Temon, Jangkaran, Congot, Radar Congot, Mlangsen, Sengir, Pripih Hargomulyo, Papak, Sangon, Kalirejo, Seling, Plampang, Pucanggading, Tangkisan, Radar AAU Congot dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn.Poton, Dn.Tambakrejo, Pr.GTA, Dn.Banteran, Dn.Tanjung, Dn.Panasan, Dn.Ringin Putih, Dn.Brayut, SMA N 2 Sleman, Dn.Pendeman, Dn.Jogokerten, Dn. Mantaran, Dn. Balong, Dn.Blunyah, Dn.Kepitu, Dn.Kepanjen, Dn.Temon, Dn.Mancasan, Dn.Ngelo, Dn.Majegan, Dn. Gondang, Dn.Donoasih, Dn.Jetis, Dn.Gajah Kuning, Dn.Polowidi, Dn.Krandon, PT SGI, Dn.Jembulan, Dn.Karangasem, Dn.Toino, Dn.Brayut , PT. SERAFOOD dan sekitarnya.
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
