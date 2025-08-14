Mantan Rekan Setim Ole Romeny Gabung PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Winger asal Belanda Anton Fase resmi berseragam PSIM Yogyakarta.

Anton didatangkan dari klub Liga Singapura, Balestier Khalsa.

Ia merupakan jebolan AZ Alkmaar. Kemudian pindah ke NEC Nijmegen di Eredivisie dan sempat menjadi rekan setim striker Timnas Indonesia Ole Romeny.

Manajer PSIM Razzi Taruna mengatakan Anton direktur berdasarkan rekomendasi tim pelatih.

“Kami mengevaluasi dan melihat posisi apa yang kami butuhkan sehingga kami tambah pemain. Keputusannya, kami membutuhkan winger dan gelandang bertahan,” katanya.

Razzi berharap Anton dapat segera beradaptasi dengan PSIM dalam mengarungi kompetisi Super League 2025/2026.

Anton mengungkapkan ada faktor Van Gastel dalam kesepakatannya bergabung dengan PSIM Yogyakarta.

"Kehadiran Jean Paul di sini sangat membantu karena dia orang Belanda. Saya mengerti cara kerjanya karena saya juga orang Belanda,” ujarnya.