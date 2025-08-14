JPNN.com

Kamis, 14 Agustus 2025 – 09:10 WIB
Pejabat UGM Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Biji Kakao Fiktif Senilai Rp 7,4 Miliar - JPNN.com Jogja
Pejabat di UGM yang terjerat kasus korupsi pengadaan biji kakao. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktur Pengembangan Usaha (PU) Universitas Gadjah Mada berinisial HU ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan fiktif biji kakao senilai Rp 7,4 miliar.

Juru Bicara UGM Made Andi Arsana mengatakan pihak kampus akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kami menghormati proses hukum yang sekarang berjalan," kata Andi Arsana, Rabu (13/8).

Kasus korupsi ini bermula dari proses pengadaan bahan baku kakao untuk program Cacao Teaching and Learning Industries (CLTI) yang dilakukan di Batang, Jawa Tengah pada 2019.

Program tersebut bertujuan untuk mendukung hilirisasi pengembangan industri coklat di Indonesia.

Namun, pengadaan biji kakao itu ternyata fiktif. Barang tersebut tidak pernah dikirim, tetapi pembayaran tetap disetujui dan dilakukan.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga menetapkan mantan Direktur Utama PT Pagilaran berinisial RG sebagai tersangka.

HU disebut menyetujui pembayaran tanpa melakukan pengecekan fisik atas pengadaan kakao yang tidak ada. Modus yang digunakan melibatkan dokumen palsu seperti nota dan surat pengiriman yang dibuat seolah-olah ada transaksi pengadaan sungguhan.

