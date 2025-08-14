Ledakan Dahsyat Peluru Udara 350 Kilogram di Sleman: Belasan Rumah Rusak, 7 Pohon Tumbang

JPNN.com

Kamis, 14 Agustus 2025 – 10:01 WIB
Peluru udara yang ditemukan di Sleman. Foto: IG/@merapi_uncover

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Penjinak Bom Brimob Polda DIY melakukan peledakan (disposal) terhadap sebuah peluru bom udara di Sungai Gendol, Cangkringan, Selasa (12/8).

Disposal bom udara seberat 350 kilogram itu menimbulkan getaran hebat sehingga menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga.

Kepala Pelaksana BPBD Sleman Haris Martapa mengatakan terdapat tujuh pohon tumbang dan 13 rumah rusak ringan akibat proses disposal.

Menurut dia, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan tiga kalurahan terdekat untuk mendata dampak dan menyiapkan bantuan berupa pemulihan dan sembako sebagai bentuk apresiasi kepada warga.

Sekretaris Daerah Sleman Susmiarto mengatakan mereka langsung memulihkan rumah warga yang terdampak disposal peluru bom udara.

"Hari ini kami langsung melakukan pemulihan semua yang terdampak," ujarnya, Rabu (13/8).

Susmiarto berterima kasih kepada warga yang telah bekerja sama dalam proses disposal benda berbahaya itu.

“Kami memberi bingkisan sembako kepada warga sekitar,” ujarnya.

Peledakan sebuah peluru udara berukuran besar dilakukan di sungai Gendol. Ledakan menyebabkan sejumlah rumah warga rusak.
