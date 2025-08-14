Soal Ketegangan di Pati, Pakar Ekonomi Soroti Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pakar Ekonomi Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Jumadi menilai demonstrasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ada kaitannya dengan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pusat.

Kebijakan yang memangkas dana ke daerah tersebut membuat sejumlah kepala daerah harus memutar otak mencari sumber pendanaan lainnya.

Di Kabupaten Pati, bupatinya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen sehingga menuai protes keras dari warga.

Menurut Jumadi, kebijakan pusat dengan memangkas anggaran untuk daerah justru menimbulkan ketegangan sosial.

Selain itu, kebijakan bupati yang membebankan pajak tinggi kepada masyarakat sebagai langkah yang kurang tepat.

"Menurut hemat saya tidak tepat jika semua dibebankan kepada masyarakat karena dengan kondisi lokal mestinya daerah dapat menggali sumber dana di luar pajak," katanya, Kamis (14/8).

Dekan Fakultas Ekonomi UWM itu mengatakan ketegangan sosial serupa bisa saja terjadi di daerah lainnya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya melakukan kajian sebelum membebankan pajak kepada masyarakat.