JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kondisi Terkini Ratusan Siswa di Sleman yang Keracunan MBG

Kondisi Terkini Ratusan Siswa di Sleman yang Keracunan MBG

Kamis, 14 Agustus 2025 – 19:11 WIB
Kondisi Terkini Ratusan Siswa di Sleman yang Keracunan MBG - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Makan gratis. Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini fokus menangani dan memulihkan ratusan siswa dari empat sekolah di Kecamatan Mlati yang terdampak dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa bersama jajaran telah melakukan koordinasi intensif di Kantor Kapanewon Mlati untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan optimal.

"Saat ini Pemkab Sleman melalui dinas terkait, telah mengambil sejumlah tindakan termasuk penanganan siswa yang mengalami keracunan," kata Danang pada Kamis (14/8).

Baca Juga:

Kejadian keracunan bermula dari laporan Puskesmas 1 dan Puskesmas 2 Mlati yang menerima sejumlah siswa dengan keluhan diare dan muntah.

Laporan ini segera ditindaklanjuti oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan Sleman, yang kemudian menyimpulkan bahwa keracunan pangan terjadi di SMP Muhammadiyah 1 dan 2 Mlati, SMP Negeri 3 Mlati, serta SMP Pamungkas Mlati.

Hingga Rabu (13/8) pukul 22.00 WIB, tercatat sebanyak 212 siswa mengalami keracunan, dengan perrincian 113 siswa berobat ke Puskesmas, 19 dirawat inap di RSUD Sleman, tiga siswa dirawat di Rumah Sakit Akademik UGM, dan sisanya menunjukkan gejala ringan.

Baca Juga:

Danang menegaskan bahwa kondisi para siswa terus membaik setiap hari.

"Dari hasil evaluasi penanganan Dinkes Sleman, perhari ini semua siswa kondisinya terus membaik. Yang paling penting saat ini kami tangani terlebih dahulu para siswa agar segera pulih dan sehat kembali," katanya.

Ratusan siswa dari empat sekolah di Sleman keracunan MBG. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa memastikan bahwa kondisi korban berangsur membaik.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   keracunana mbg makan bergizi gratis mbg sleman keracunan mbg di sleman keracuanan makanan mbg mbg jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU