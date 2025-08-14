Kondisi Terkini Ratusan Siswa di Sleman yang Keracunan MBG

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini fokus menangani dan memulihkan ratusan siswa dari empat sekolah di Kecamatan Mlati yang terdampak dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa bersama jajaran telah melakukan koordinasi intensif di Kantor Kapanewon Mlati untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan optimal.

"Saat ini Pemkab Sleman melalui dinas terkait, telah mengambil sejumlah tindakan termasuk penanganan siswa yang mengalami keracunan," kata Danang pada Kamis (14/8).

Kejadian keracunan bermula dari laporan Puskesmas 1 dan Puskesmas 2 Mlati yang menerima sejumlah siswa dengan keluhan diare dan muntah.

Laporan ini segera ditindaklanjuti oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan Sleman, yang kemudian menyimpulkan bahwa keracunan pangan terjadi di SMP Muhammadiyah 1 dan 2 Mlati, SMP Negeri 3 Mlati, serta SMP Pamungkas Mlati.

Hingga Rabu (13/8) pukul 22.00 WIB, tercatat sebanyak 212 siswa mengalami keracunan, dengan perrincian 113 siswa berobat ke Puskesmas, 19 dirawat inap di RSUD Sleman, tiga siswa dirawat di Rumah Sakit Akademik UGM, dan sisanya menunjukkan gejala ringan.

Danang menegaskan bahwa kondisi para siswa terus membaik setiap hari.

"Dari hasil evaluasi penanganan Dinkes Sleman, perhari ini semua siswa kondisinya terus membaik. Yang paling penting saat ini kami tangani terlebih dahulu para siswa agar segera pulih dan sehat kembali," katanya.