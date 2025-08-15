Keracunan Makanan MBG Kerap Terjadi, Ahli Gizi Unisa Bilang Begini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Belum berjalan setahun, sejumlah sejumlah sekolah mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terbaru, terjadi di tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Sleman dengan korban hingga ratusan siswa yang keracunan makanan.

Akibatnya hal tersebut, distribusi MBG dihentikan sementara.

Ahli Gizi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) Agung Nugroho menekankan pentingnya menerapkan prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam menyediakan makanan skala besar.

Ia menerangkan bahwa, HACCP merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya pada produk makanan.

Proses tersebut dimulai dari bahan baku hingga produk yang siap dikonsumsi.

"Pada setiap tahap pengolahan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku sampai distribusi ke sekolahan harus ada SOP yang harus ditaati," kata Agung saat dihubungi, Jumat (15/8).

Dalam tahap penerimaan bahan baku, ia mengatakan pihak terkait harus mengecek kualitas, meliputi tampilan visual, berat dan baunya.