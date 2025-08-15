JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Keracunan Makanan MBG Kerap Terjadi, Ahli Gizi Unisa Bilang Begini

Keracunan Makanan MBG Kerap Terjadi, Ahli Gizi Unisa Bilang Begini

Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:00 WIB
Keracunan Makanan MBG Kerap Terjadi, Ahli Gizi Unisa Bilang Begini - JPNN.com Jogja
Ilustrasi : Makan bergizi gratis (MBG). Foto: ANTARA/HO-Diskominfo Kota Madiun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Belum berjalan setahun, sejumlah sejumlah sekolah mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terbaru, terjadi di tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Sleman dengan korban hingga ratusan siswa yang keracunan makanan.

Akibatnya hal tersebut, distribusi MBG dihentikan sementara. 

Baca Juga:

Ahli Gizi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) Agung Nugroho menekankan pentingnya menerapkan prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam menyediakan makanan skala besar.

Ia menerangkan bahwa, HACCP merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya pada produk makanan.

Proses tersebut dimulai dari bahan baku hingga produk yang siap dikonsumsi. 

Baca Juga:

"Pada setiap tahap pengolahan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku sampai distribusi ke sekolahan harus ada SOP yang harus ditaati," kata Agung saat dihubungi, Jumat (15/8).

Dalam tahap penerimaan bahan baku, ia mengatakan pihak terkait harus mengecek kualitas, meliputi tampilan visual, berat dan baunya.

Sejak diluncurkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak luput dari kasus keracunan massal.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   UNISA keracunan keracunan massal makan bergizi gratis mbg keracunan mbg keracunan mbg di sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU