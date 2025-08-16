Sambut Hari Kemerdekaan, Stasiun Yogyakarta Bersolek Serba Merah Putih

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Stasiun Tugu Yogyakarta bersolek menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia.

Stasiun yang berada di jantung Kota Yogyakarta ini berhias dengan nuansa merah putih.

Ornamen merah putih tersebut melekat di stasiun-stasiun, lokomotif dan kereta.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan langkah kreatif ini sebagai cara menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

"Jadi, KAI turut menyemarakkan semangat kemerdekaan sabagai wujud semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Ia berharap nuansa kemerdekaan mampu memompa semangat nasionalisme kepada masyarakat melalui transportasi kereta api.

"Unsur-unsur yang terkandung dalam livery khusus kemerdekaan ini merefleksikan nilai-nilai semangat persatuan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan," katanya.

Selain itu, langkah ini diharapkan dapat menyedot minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api. (mcr25/jpnn)