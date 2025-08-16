38 Siswa Dikukuhkan sebagai Paskibraka di Istana Kepresidenan Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X melantik 38 siswa yang terpilih menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Jumat (15/8).

Siswa terpilih tersebut akan bertugas mengibarkan bendera merah putih di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (17/8).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Lilik Andi Aryanto mengatakan seluruh siswa yang dikukuhkan telah menjalani pelatihan terpusat sejak 31 Juli 2025 di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) DIY.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk menguatkan pembinaan, kepemimpinan, keterampilan dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan serta kesatuan dan peningkatan wawasan kebangsaan.

"Kemudian, membentuk generasi penerus perjuangan bangsa dan calon pemimpin bangsa yang memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Lilik.

Raissa Safana dari SMA N 1 Sleman mengungkapkan rasa bangganya seusai dikukuhkan sebagai Paskibraka DIY.

“Karena saya memang dari dahulu pengin jadi Paskibraka, serta saya didukung oleh teman-teman terdekat saya serta keluarga,” kata Raissa.

Raissa besok akan bertugas sebagai serpihan sayap kanan di pasukan delapan. (mcr25/jpnn)