Dapat Remisi HUT RI, 103 Warga Binaan di DIY Langsung Bebas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 103 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinyatakan bebas langsung setelah menerima remisi umum maupun remisi dasawarsa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Sukamto mengatakan bahwa pemberian remisi dan pengurangan masa pidana bukan sekadar pemberian sukarela oleh pemerintah.

Namun, hal tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang telah sungguh-sungguh mengikuti program pembinaan.

Baca Juga: 6 Tersangka Mafia Tanah Mbah Tupon Diserahkan ke Kejati DIY

Kepala Kanwil Ditjenpas DIY Lili menjelaskan bahwa total remisi yang diberikan tahun ini meliputi 1.456 Surat Keputusan (SK) Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) Umum serta 1.541 SK Remisi Dasawarsa dan PMP Dasawarsa.

Dari total tersebut, 103 warga binaan langsung bebas, terdiri dari 59 orang kategori Remisi Umum II (RU II), 40 orang Remisi Dasawarsa II (RD II), dan 4 orang Remisi Dasawarsa Pidana Denda II.

Penyerahan remisi juga dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten di DIY.

Baca Juga: Ratusan Narapidana di Lapas Jogja Mendapat Remisi Idulfitri dan Nyepi 2025

Acara untuk wilayah Sleman dipusatkan di Lapangan Denggung, Bantul di Rutan Bantul, Kulon Progo di Aula Adikarta Pemkab Kulon Progo, serta Gunungkidul di LPKA Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Lili mengajak seluruh warga binaan untuk aktif mengikuti program pembinaan, mengembangkan potensi diri, dan mematuhi tata tertib di tempat pembinaan.