Jadi Inspektur Upacara HUT RI, Gubernur DIY Serukan Kesatuan dan Persatuan Bangsa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (17/8).

Upacara ini juga dihadiri Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, jajaran Forkopimda DIY, kepala OPD Pemda DIY, TNI, Polri, ASN, pelajar serta tamu undangan.

Upacara dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan dengan detik-detik bersejarah pembacaan naskah Proklamasi.

Sri Sultan dalam amanatnya mengatakan Yogyakarta ikut andil dalam perjuangan bangsa pada periode 1945-1949.

Menurutnya, semangat guyub rukun dan kerja bersama para pendiri bangsa kala itu mencerminkan filosofi Manunggaling Kawula-Gusti.

“Maknanya, perjuangan para pemimpin bukan hanya untuk Yogyakarta, melainkan dari Yogya untuk Indonesia,” kata Sri Sultan.

Dia mengingatkan bahwa tantangan masa kini jauh berbeda dengan masa revolusi.

Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada percepatan teknologi, disrupsi global dan perubahan sosial yang kompleks.