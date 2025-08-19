Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 07:06 WIB
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (19/8).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Temanggal, Jatisarono, Janti, Pasar Nanggulan,Kauman, Jati Ngarang, Bejanten, Krinjing Lor, Ngrojo Kembang, Tegal Warak, Grubug, Kenteng, Ngemplak, Pronosutan, Boto Wetan, Boto Kulon, Ngrojo, Tileng, Ngrancah, Turusan, Kepek, Muten, Kopi Klotok Menoreh, Geblek Pari, Giri Manah, Kopi Ingkar Janji dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Wates Kemiri, Dn. Ngasem Kemiri, Ds. Monggol Saptosari, Dn. Singkil Giring, Dn. Bulu Giring, Dn. Gunungdowo Giring, Dn. Pulebener Giring, Dn. Nangsri Giring, Dn. Tritis Planjan, Dn. Pucung Planjan, Dn. Wuluh Planjan, Dn. Blimbing Planjan, Dn. Sumber Planjan, Dn. Klepu Planjan & Dn. Kranon Kanigoro

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemasangan konstruksi
Lokasi Pekerjaan : Dn. Pundung Nogotirto, Jl. Kyai Sri Pujo, Sawahan Nogotirto, Dn. Mlangi Nogotirto, dn Blendangan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemasangan konstruksi
Lokasi Pekerjaan : KWARASAN, PR NAGA ASRI, PR GRIYA MAHKOTA, PR GRIYA ARGA PERMAI, BANYUMILI, BESOLE dan sekitarnya

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Selasa, 19 Agustus 2025. Wates, Sedayu, Wonosari mati lampu.
