Epidemiolog UGM Soroti Lonjakan Kasus Leptospirosis di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus leptospirosis di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat jika dibandingkan tahun lalu.

Peningkatan ini menjadi perhatian serius dinas kesehatan dan kewaspadaan bagi masyarakat.

Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang menular melalui kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi urin tikus

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama mengatakan leptospirosis jarang disadari karena gejalanya mirip dengan demam.

“Kalau demam tidak turun dalam 1-2 hari, apalagi ada riwayat aktivitas di lingkungan berisiko, segera periksa ke fasilitas kesehatan,” kata Bayu, Senin (18/8).

Dia menilai peningkatan kasus leptospirosis berkaitan dengan faktor lingkungan di Kota Yogyakarta.

“Kasus bisa naik meski tidak ada hujan atau banjir karena faktor lingkungan juga sangat berpengaruh,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah rumah tangga dengan baik.