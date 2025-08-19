Jogja Tiba-Tiba Hujan Lebat, Waspada Fenomena MJO

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa siang (19/8) disebabkan oleh fenomena gangguan cuaca Madden Julian Oscillation (MJO).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem meski saat ini masih dalam periode musim kemarau.

Analis Cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta, Slamet, mengatakan bahwa MJO merupakan fenomena menghangatnya suhu muka laut di Samudra Hindia, sebelah barat Sumatra.

Kondisi ini memicu pergerakan massa udara basah dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia.

"Secara kondisi, ada fenomena MJO atau Madden Julian Oscillation. Pergerakan massa udara dari Samudra Hindia sebelah timur Afrika berbondong-bondong ke wilayah Indonesia sehingga menambah potensi uap air," ujar Slamet saat dihubungi di Yogyakarta, Selasa.

Menurutnya, fenomena ini mulai aktif dan bergeser memasuki wilayah Indonesia sejak 19 Agustus 2025. Sebelumnya, pusat MJO masih berada di zona Samudra Hindia. Selain MJO, kondisi angin di wilayah DIY juga turut memperkuat proses pembentukan awan hujan.

"Kemarin sebenarnya sudah mulai. Nah, kemarin pusat MJO masih di zona Samudra Hindia, tetapi masih agak ke barat. Nah, sekarang sudah mulai masuk di wilayah Indonesia," jelasnya.

Slamet menegaskan bahwa penyebab utama hujan lebat di DIY saat ini adalah MJO. Meskipun terpantau ada bibit siklon tropis 90W di Samudra Pasifik, sebelah timur Filipina, dampaknya tidak signifikan terhadap cuaca di Yogyakarta.