JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jogja Tiba-Tiba Hujan Lebat, Waspada Fenomena MJO

Jogja Tiba-Tiba Hujan Lebat, Waspada Fenomena MJO

Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:12 WIB
Jogja Tiba-Tiba Hujan Lebat, Waspada Fenomena MJO - JPNN.com Jogja
Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Jetis, Kota Yogyakarta pada Selasa (11/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa siang (19/8) disebabkan oleh fenomena gangguan cuaca Madden Julian Oscillation (MJO).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem meski saat ini masih dalam periode musim kemarau.

Analis Cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta, Slamet, mengatakan bahwa MJO merupakan fenomena menghangatnya suhu muka laut di Samudra Hindia, sebelah barat Sumatra.

Baca Juga:

Kondisi ini memicu pergerakan massa udara basah dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia.

"Secara kondisi, ada fenomena MJO atau Madden Julian Oscillation. Pergerakan massa udara dari Samudra Hindia sebelah timur Afrika berbondong-bondong ke wilayah Indonesia sehingga menambah potensi uap air," ujar Slamet saat dihubungi di Yogyakarta, Selasa.

Menurutnya, fenomena ini mulai aktif dan bergeser memasuki wilayah Indonesia sejak 19 Agustus 2025. Sebelumnya, pusat MJO masih berada di zona Samudra Hindia. Selain MJO, kondisi angin di wilayah DIY juga turut memperkuat proses pembentukan awan hujan.

Baca Juga:

"Kemarin sebenarnya sudah mulai. Nah, kemarin pusat MJO masih di zona Samudra Hindia, tetapi masih agak ke barat. Nah, sekarang sudah mulai masuk di wilayah Indonesia," jelasnya.

Slamet menegaskan bahwa penyebab utama hujan lebat di DIY saat ini adalah MJO. Meskipun terpantau ada bibit siklon tropis 90W di Samudra Pasifik, sebelah timur Filipina, dampaknya tidak signifikan terhadap cuaca di Yogyakarta.

Beberapa wilayah di DIY tiba-tiba diguyur hujan pada Selasa siang. BMKG menyebut hal itu disebabkan fenomena MJO.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   cuaca jogja hujan lebat jogja hujan lebat BMKG

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU