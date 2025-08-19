JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 114 Kebakaran Terjadi di Bantul Sepanjang 2025, Ini Penyebab dan Lokasi Terbanyak

114 Kebakaran Terjadi di Bantul Sepanjang 2025, Ini Penyebab dan Lokasi Terbanyak

Selasa, 19 Agustus 2025 – 18:45 WIB
114 Kebakaran Terjadi di Bantul Sepanjang 2025, Ini Penyebab dan Lokasi Terbanyak - JPNN.com Jogja
Kebakaran gudang tas di Bantul pada Sabtu (10/5). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 114 kasus kebakaran telah ditangani oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul sepanjang periode Januari hingga 19 Agustus 2025.

Peningkatan kasus dalam beberapa bulan terakhir didominasi oleh insiden pembakaran sampah yang merembet ke lahan sekitar.

Kepala Bidang Damkarmat BPBD Bantul Irawan Kurnianto mengatakan bahwa puncak kejadian kebakaran tahun ini terjadi pada Juni dengan total 22 insiden. Sedangkan hingga 19 Agustus, telah mencatatkan 16 kejadian.

Baca Juga:

"Ada peningkatan kejadian kebakaran dalam beberapa bulan ini yang disebabkan membakar sampah yang merembet ke lahan atau tanaman bambu," kata Irawan saat dikonfirmasi di Bantul, Selasa.

Berdasarkan data yang dirilis, sebaran kasus kebakaran tertinggi terjadi di Kecamatan Kasihan dengan 25 kejadian, disusul Kecamatan Bantul dengan 21 kejadian.

Sedangkan tiga kecamatan, yaitu Srandakan, Sanden, dan Pajangan, tercatat nihil kasus kebakaran sepanjang tahun ini.

Baca Juga:

Di wilayah Kecamatan Kasihan, penyebab kebakaran paling umum adalah korsleting listrik sebanyak sebelas kejadian. Diikuti oleh aktivitas membakar sampah (5 kejadian), kebocoran tabung elpiji (3 kejadian), kelalaian (2 kejadian), dan penyebab yang belum diketahui (4 kejadian).

Melihat tren ini, Irawan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran. Beberapa langkah preventif yang disarankan antara lain:

Lebih dari seratus kebakaran telah terjadi di Bantul sepanjang 2025. Korsleting listrik menjadi penyebab terbanyak.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kebakaran jogja kebakaran Bantul kasus kebakaran kebakaran di jogja kebakaran Yogyakarta penyebab kebakaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU