Pakar Hukum: Hak Cipta Ada Batas Waktunya, Lagu Klasik Bisa Jadi Alternatif Pelaku Usaha

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Di tengah perdebatan hangat mengenai kewajiban pembayaran royalti lagu di ruang usaha komersial, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Trisno Raharjo memberikan penegasan penting.

Menurut dia, lagu yang status hak ciptanya telah berakhir dan masuk ke dalam ranah domain publik (public domain) dapat digunakan atau diputar secara bebas tanpa kewajiban membayar royalti.

"Jika sebuah lagu sudah menjadi public domain, dapat digunakan tanpa harus membayar royalti," ujar Trisno di Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, Selasa (19/8/2025).

Trisno menjelaskan bahwa setiap karya cipta, termasuk lagu, memiliki batas waktu perlindungan hak cipta.

Setelah masa perlindungan tersebut habis, karya tersebut secara otomatis menjadi milik publik dan bisa dimanfaatkan secara luas tanpa perlu izin atau pembayaran.

Ia mencontohkan lagu-lagu klasik dan sejumlah lagu populer lawas yang kini bisa menjadi alternatif bagi pelaku usaha kecil, seperti kafe dan restoran yang merasa keberatan dengan tarif royalti.

Meski demikian, Dosen FH UMY ini menggarisbawahi perbedaan mendasar antara pemutaran musik untuk konsumsi pribadi dan untuk kepentingan komersial.

"Kalau musik diputar di rumah, itu merupakan hak pribadi. Namun, jika diputar di kafe atau mal, ada nilai komersial di sana. Musik digunakan untuk menarik konsumen agar betah, maka wajar jika pencipta berhak atas royalti," ucapnya.