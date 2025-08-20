Cuaca Ekstrem di Jogja: Bus Tertimpa Baliho, Puluhan Rumah Tergenang Banjir

JPNN.com

Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:45 WIB
Baliho papan nama menimpa bus Transjogja. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah bus Trans Jogja tertimpa baliho papan nama di Babarsari, Depok, Kabupaten Sleman pada Selasa (19/8).

"Baliho roboh menimpa jaringan listrik dan kendaraan di Depok, Sleman," Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Noviar Rahmad.

Peristiwa tersebut dampak dari hujan dan angin kencang yang melanda wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasarkan data BPBD DIY, hujan dan angin kencang melanda hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di DIY.

Akibatnya sejumlah pohon dan rumah warga ikut rusak diterjang angin kencang.

Selain itu, beberapa ruas jalan di Sleman tergenang luapan air.

Di Kota Yogyakarta cuaca ekstrem melanda Kemantren Umbulharjo, Ngampilan, Kotagede, Gondokusuman dan Jetis.

"Dampaknya satu korban luka sedang, dua pohon tumbang, 1 rumah rusak, 1 talud longsor dan 90 rumah tergenang," katanya.

Cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di DIY pada Selasa siang hingga sore. Bus Transjogja tertimpa baliho papan nama.
