5 Warga Terdampak Pembangunan Mapolda DIY Terima Hunian Baru

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polda DIY menyerahkan kunci rumah baru kepada lima warga terdampak pembangunan Mapolda DIY di Godean, Kabupaten Sleman pada Selasa (19/8).

Acara tersebut berlangsung di Gedung Anton Soedjarwo, Polda DIY.

Seluruh warga terdampak menerima kunci rumah baru sebagai bentuk relokasi.

Irwasda Polda DIY Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra mengatakan bahwa pembangunan Mapolda yang baru bukan sekadar kepentingan institusi kepolisian.

"Melainkan juga untuk masyarakat luas. Kami ingin menghadirkan fasilitas pelayanan yang lebih baik, sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan kawasan Sleman," katanya.

Menurutnya, polisiingin memprioritaskan kepentingan warga dalam setiap pembangunan.

Di sisi lain, Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan pihaknya memastikan warga yang terdampak tetap mendapatkan haknya.

"Penyerahan kunci ini bukan hanya untuk bentuk tanggung jawab, tetapi juga wujud kepedulian kami agar masyarakat dapat merasa tenang dan nyaman di tempat tinggal baru," kata Ihsan.