Pejalan Kaki di Sleman Tewas Tertabrak Bus

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang perempuan kehilangan nyawa setelah tertabrak bus Trans Jogja di Jalan Jogja-Solo, Maguwoharjo, Sleman pada Rabu (20/8).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, korban berinisial YS warga Berbah, Sleman.

Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Salamun mengatakan korban mengalami patah kaki dan lecet di bagian dagu.

Kronologi Kejadian bermula saat bus melaju dari arah barat menuju timur.

"Sesampainya di simpang tiga Adisutjipto berbelok ke selatan. Saat bersamaan ada pejalan kaki menyeberang," katanya.

Korban menyeberang dari arah barat ke timur.