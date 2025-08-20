JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pejalan Kaki di Sleman Tewas Tertabrak Bus

Pejalan Kaki di Sleman Tewas Tertabrak Bus

Rabu, 20 Agustus 2025 – 18:05 WIB
Pejalan Kaki di Sleman Tewas Tertabrak Bus - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Korban tertabrak bus di Jogja. JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang perempuan kehilangan nyawa setelah tertabrak bus Trans Jogja di Jalan Jogja-Solo, Maguwoharjo, Sleman pada Rabu (20/8).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, korban berinisial YS warga Berbah, Sleman.

Baca Juga:

Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Salamun mengatakan korban mengalami patah kaki dan lecet di bagian dagu.

Kronologi Kejadian bermula saat bus melaju dari arah barat menuju timur.

Baca Juga:

"Sesampainya di simpang tiga Adisutjipto berbelok ke selatan. Saat bersamaan ada pejalan kaki menyeberang," katanya. 

Korban menyeberang dari arah barat ke timur. 

Seorang perempuan kehilangan nyawa setelah tertabrak bus Trans Jogja di simpang tiga Bandara Adisucipto.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kecelakaan pejalan kaki jalan jogja solo bus Trans Jogja kecelakaan jogja kecelakaan sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU