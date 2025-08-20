Muncul Penolakan Transmigran, Sosiolog Jelaskan Akar Masalahnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah daerah tujuan transmigrasi menolak program Presiden Prabowo Subianto.

Penolakan tersebut membuat sejumlah transmigran gagal diberangkatkan.

Sosiolog Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Mukhijab mengatakan penolakan transmigran dari Jawa bukan pertama kali terjadi.

"Selama masa Orde Baru transmigrasi tidak selalu lancar. Ada kasus-kasus kaum adat menolak kehadiran imigran dengan alasan hak-hak tanah ulayat mereka dirampas pemerintah untuk diserahkan kepada transmigran," katanya, Selasa (19/8).

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar terkait transmigrasi era Orba dan pascaorba.

"Presiden Soeharto didukung birokrasi yang solid bisa leluasa menjalankan program transmigrasi. Warga lokal mayoritas menerima karena transmigran dialokasikan di daerah yang minim akses. Mereka diharapkan membuat lahan pertanian baru dan jaringan sosial ekonomi baru," ujarnya.

Kondisi tersebut menurutnya berbanding terbalik dengan program transmigrasi saat ini.

Mukhijab menilai masyarakat lokal khawatir dengan kehadiran transmigran hanya akan terjadi ekspansi terhadap wilayah mereka.