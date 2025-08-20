BPBD Bantul Mulai Bergerak Menanggulangi Dampak Cuaca Ekstrem

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa siang (19/8) menyebabkan kejadian hidrometeorologi di Kabupaten Bantul, DIY.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem telah menyebabkan 11 pohon tumbang, lima insiden gerakan tanah, dua lokasi banjir genangan, serta tiga dampak langsung lainnya dari angin kencang.

Sejak kemarin sampai hari ini, BPBD Bantul sudah bergerak untuk menanggulangi dampak bencana.

Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaol mengatakan mereka telah menyiapkan logistik dan terpal untuk didistribusikan sesuai kebutuhan mendesak di lapangan.

"Logistik kami tersedia, dari asesmen di lapangan kami siapkan logistik atau terpal bila memang ada kebutuhan mendesak," kata Antoni di Bantul, Rabu (20/8).

Antoni menjelaskan bahwa banjir genangan yang terjadi merupakan kejadian berulang di lokasi tersebut saat terjadi hujan lebat.

Namun, genangan air telah surut seiring redanya hujan dan warga setempat telah melakukan pembersihan secara mandiri.

Sedangkan penanganan dampak bencana lainnya masih terus dilakukan.