Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

Kamis, 21 Agustus 2025 – 06:00 WIB
Kamis, 21 Agustus 2025 – 06:00 WIB
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (21/8).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Wates Kemiri, Dn. Ngasem Kemiri, Ds. Monggol Saptosari, Dn. Singkil Giring, Dn. Bulu Giring, Dn. Gunungdowo Giring, Dn. Pulebener Giring, Dn. Nangsri Giring, Dn. Tritis Planjan, Dn. Pucung Planjan, Dn. Wuluh Planjan, Dn. Blimbing Planjan, Dn. Sumber Planjan, Dn. Klepu Planjan & Dn. Kranon Kanigoro

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : JL. Tajem,SPBU Pertamina Wedomartani 44.555.20, Dn Kenayan, Dn Panjen, SMP Budi Mulia, Pr Kanaya Residence, Pr Griya Kenayan, Jl. Raya Pringgodani,Dn Pengarep, Dn Ngelarang, Dn Gedongan Lor, UNRIYO, Rs Medika Respati, Dn Tajem, Dn Tajem Baru, MAN 2 Sleman, Dn Denokan, Dn Mustokorejo, Jl. Kadisoka, Dn Kadisoka, Pr Ayodya Citra, Pr Kadisoka, Pr Soka Indah, Pr Soka Asri, Dn Banjeng,Dn Karanganom, Dn Bokoharjo, CV. Farm Indo Asia , Jl. Stadion Maguwoharjo Dn Karangsari, Jl. Stadion Maguwoharjo Dn Karangsari, BPSIP Yogyakarta, RS UAD, Dn Malangrejo, Pr Kanisius, Pr Amta dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan trafo
Lokasi Pekerjaan : Kedungjati, PDAM Kedungjati dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan listrik (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn.Jogokerten, Dn. Mantaran, Dn. Balong, Dn.Blunyah, Dn.Kepitu, Jl. Magelang KM 11-12,5, Dn.Krapyak, Dn.Wadas, Dn.Beteng, PT Supratik, Dn.Kepitu, Dn.Pisangan, Dn.Dukuh, Dn.Sucen, Dn.Iropaten, Dn.Kalak Ijo, Polres Sleman, Samsat Sleman, BRI Sleman, BPD Sleman dan sekitarnya.

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.
