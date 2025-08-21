Gubernur DIY Ingin Padel Terus Berkembang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perkumpulan Besar Padel Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PBPI DIY) Masa Bakti 2025-2029 dikukuhkan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rabu (20/8).

Sultan HB X berharap cabang olahraga padel ini bisa terus tumbuh di Yogyakarta.

“Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan tertarik untuk olahraga padel ini. Hal itu jadi sesuatu yang penting untuk keberlanjutan,” katanya.

Baca Juga: Oknum PNS Penyelenggara Acara Olahraga di Alkid Jogja Menyerahkan Diri

Menurut Sultan, hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pengurus yang barusan dikukuhkan.

“Keberlanjutan itu perlu diatur sedemikian rupa. Harapan saya, hilang satu mestinya tumbuh seribu,” katanya.

Ketua Umum PBPI DIY R.M. Gusthilantika Marrel Suryokusumo mengatakan padel bukan sekadar gaya hidup.

"Mungkin orang-orang tahunya padel itu hubungannya soal lifestyle, tetapi atlet-atlet kami ini, 5 kali ikut turnamen kami bisa membawa medali dan banyak podium kembali ke Jogja," kata cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut.

Prestasi tersebut sekaligus memberikan motivasi pihaknya untuk menggalakan padel agar semakin digenderungi masyarakat.