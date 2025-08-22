Sultan HB X Tak Masalah Danais Dipotong, Enggan Lobi-Lobi Politik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah pusat berencana kembali memotong anggaran untuk dana keistimewaan (danais) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada 2024, danais Jogja mencapai Rp 1,2 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1 triliun pada tahun ini.

Tahun depan, ada rencana untuk memotong danais DIY sebesar 50 persen sehingga anggaran dari APBN untuk Jogja tinggal Rp 500 miliar.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X merespons rencana pemerintah pusat memangkas danais.

Menurut Sultan HB X, dia tidak masalah jika danais dipotong, mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum membaik.

Selain itu, Sultan juga tidak akan melakukan lobi-lobi politik untuk mencegah rencana pemotong danais tersebut.

“Kalau DPR atau DPRD melakukan lobi-lobi, ya, silakan. Akan tetapi, kalau saya untuk menyampaikan negosiasi untuk agar danais ditambah dan sebagainya, saya punya beban,” kata Sultan pada Kamis (21/8).

Ia enggan melobi pemerintah pusat karena tidak ingin hal tersebut dikaitkan dengan kontribusi Sultan Hamengku Buwono IX ketika awal kemerdekaan RI.