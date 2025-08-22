Soal Pemotongan Danais, Begini Saran Anggota Dewan Kepada Pemda DIY

JPNN.com

Jumat, 22 Agustus 2025 – 13:33 WIB
Ilustrasi - Dana keistimewaan (danais) DIY akan dipangkas. Foto: M. Syukron Fitiriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan Pemerintah DIY harus segera merespons rencana pemangkasan dana keistimewaan (danais).

Menurut Eko, Pemda DIY perlu mendorong dana swasta untuk pembangunan daerah.

"Ada pilihan mendorong partisipasi masyarakat lewat program CSR, BUMN, BUMD juga perusahaan swasta diharapkan bisa membantu pembangunan di daerah," kata Eko, Kamis (21/8).

Anggota Dewan dari PDI Perjuangan itu menilai pemangkasan danais bakal berdampak signifikan.

"Saya kira Pemda DIY perlu mencari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang telah ditugaskan pusat," ujarnya. 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku tidak masalah jika pemerintah pusat memotong danais.

Sultan juga menegaskan tidak akan melakukan lobi-lobi politik untuk mencegah rencana pemotongan danais.

"Kalau DPR atau DPRD melakukan lobi-lobi, ya, silakan, tetapi kalau saya untuk menyampaikan negosiasi agar danais ditambah dan sebagainya gitu saya punya beban," katanya. 

Pemda DIY didorong memaksimalkan dana swasta setelah danais dipotong cukup besar.
