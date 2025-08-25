Kronologi Keributan di Stasiun Lempuyangan, Ada Kaca yang Pecah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keributan antarkelompok terjadi di Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta pada Minggu (24/8).

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah orang dikejar hingga masuk area penumpang Stasiun Lempuyangan.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih membenarkan informasi tentang peristiwa yang terjadi sekitar pukul 22.21 WIB tersebut.

Menurutnya, ada calon penumpang KA Kahuripan dikejar dari arah pintu masuk Stasiun Lempuyangan dan menabrak kaca gate face recognation.

"Tim pengamanan Stasiun Lempuyangan langsung melakukan pengamanan dan pecahan kaca di area tersebut lalu dibersihkan," katanya.

Kemudian, calon penumpang tersebut dibawa ke pos kesehatan dan memutuskan melanjutkan perjalanannya.

Di sisi lain, Feni menyayangkan insiden tersebut terjadi di area stasiun kereta api.

"KAI Daop 6 Yogyakarta menyayangkan adanya kejadian ini dan mengimbau kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan bersama," katanya.