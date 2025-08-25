Ternyata Hoaks! Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kericuhan Suporter di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kericuhan antarsuporter pecah di Parkiran Ngabean, Kota Yogyakarta pascalaga PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung pada Minggu (24/8).

Akibat insiden ini, sejumlah kendaraan rusak berat.

Selain itu, beberapa suporter dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan pihaknya menerjunkan personel untuk mengevekuasi suporter Persib di dalam bus.

"Suporter pendukung Persib yang ada di dalam bus dapat dievakusi oleh petugas," katanya, Senin (25/8).

Menurut dia, beberapa titik lokasi kericuhan lainnya dapat dikendalikan oleh petugas.

"Beberapa korban luka akibat insiden gesekan tersebut mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit," ujar Ihsan.

Dia juga membantah adanya korban meninggal dalam gesekan antarsuporter tersebut.