Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Rabu, 27 Agustus 2025 – 07:52 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (27/8).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : SMK Muhammadiyah Prambanan, SMP Negeri 2 Prambanan Klaten, Dn Gatak, Dn Dawangsari, Abhayagiri Veneu & Dining, Dn Sumberwatu, SD N Sumberwatu, Villa Sumberwatu, Suwatu By Mil & Bay, Wanawatu, Candhari Heaven, Amaranta Hotel, Candi Barong, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : SETURAN, SETURAN (HOTEL MERAPI MERBABU), SETURAN (ASRAMA MAHASISWA), PR YADARA BABARSARI, JL BABARSARI, JL BABARSARI (STTNAS), KP GLENDONGAN, KP TAMBAKBAYAN, JL BABARSARI (HYPER BOX), JL BABARSARI (BATAN), JL BABARSARI (SAHID), JL BABARSARI (UAJY), PR DIRGANTARA dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan dan pemasangan konstruksi
Lokasi Pekerjaan : GAMPING LOR, SODANTEN, PATUKAN, GAMPING LOR,BODEH, RS PKU, DELINGSARI, PASAR BUAH, PR PURI AMBARKETAWANG, GAMPING, NGEBEL,TLOGO, ONGGOBAYAN, PELEMGURIH, SOMODARAN, KARANGNONGKO, SUKUNAN, KALIABU, TURUSAN, PATUK, SANGGRAHAN, PATUKAN, DUKUH BANYURADEN, KANOMAN

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

