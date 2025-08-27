Dinkes Bantul Tangani 2 Kasus Infeksi Cacing, Hati-Hati Mengonsumsi Daging

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan telah menangani dua kasus infeksi cacing pita sejak awal Januari hingga pekan keempat Agustus 2025.

Kasus tersebut menyerang seorang balita dan seorang dewasa, tetapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinkes Bantul Feranose Panjuantiningrum mengatakan langkah cepat penanganan sehingga kedua pasien dapat sembuh tanpa komplikasi fatal.

“Meski tidak ada korban jiwa, kami tetap mengimbau masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi potensi penyebaran cacing pita di lingkungan,” ujarnya di Bantul, Selasa (27/8).

Menurut Feranose, infeksi cacing pita tahap awal biasanya tidak muncul gejala.

Namun, jika sudah kronis dapat menyebabkan nyeri perut, gangguan nafsu makan, penurunan berat badan, diare, mual, muntah, hingga anemia.

Bahkan, dalam kasus berat, cacing bisa menyebar dan menyerang organ vital seperti otak, mata, paru-paru, dan jantung.

Feranose mengatakan Dinkes Bantul secara aktif melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menekankan pentingnya mencuci tangan sebelum makan dan memasak daging atau ikan hingga matang.