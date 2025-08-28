Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (28/8).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Kalongan, Kembang (Maguwoharjo), Hyarta, Hotel Sheraton, Samsat Pembantu Kab. Sleman, Jl. Solo Kalongan Maguwoharjo dan sekitarnya
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Bangunmulyo, Dn Kuncen, Dn. Cepit, Dn. Jineman, Dn. Pelem, Dn. Kloposawit, Dn. Kemirikebo, Dn. Relokasi Turgo, Dn. Ngangring, Dn. Babadan, Dn. Sidorejo dan sekitarnya.
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.
